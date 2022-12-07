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мир

Птичий грипп в Европе

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 Кнарик Хачатрян
Птицы на ферме во Франции
Птицы на ферме во Франции   -   Авторское право  Charlie Neibergall/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

На фоне всплеска случаев птичьего гриппа правительства по всей Европе готовятся принять дальнейшие меры для сдерживания потенциально опасной эпидемии. В нескольких странах уже забиты миллионы сельскохозяйственных птиц, а в некоторых местах действуют и другие меры, включая содержание домашних пернатых в закрытых помещениях. Производители размышляют над тем, как минимизировать убытки:

Этьен Бланшар, фермер (Франция):

«Мы смотрим на ферму и под другим углом, говорим себе: "А не разнообразить ли нам производство, чтобы обезопасить ферму?" Этим мы сейчас и занимаемся. Рассматриваем новые проекты».

В последние месяцы число вспышек резко возросло, особенно пострадали Франция и Германия. Вирус сохранялся в течение лета и, как ожидается, достигнет новых пиков зимой.

Из-за выбраковки и других ограничений, применяемых в производстве, есть опасения по поводу поставок к праздникам продуктов из птицы, включая фуа-гра и рождественских индеек.

Вирус обычно передается от диких птиц сельскохозяйственным, где он может быстро распространяться в тесных загонах.

С минувшей пятницы Берлинский зоопарк остаётся закрытым посетителей после того, как у одной из его водоплавающих птиц тест на птичий грипп дал положительный результат. Речь идёт об умершем хамеркопе - болотной птице средних размеров. Смотрители установили карантин и работают над отделением оставшихся популяций птиц, чтобы предотвратить распространение болезни.

Случаи птичьего гриппа зарегистрированы и в других зоопарках Германии, в том числе в Грайфсвальде, Карлсруэ, Ростоке и Гейдельберге.