Фронда республиканцев: Маккарти продолжает борьбу за кресло спикера Палаты представителей

Впервые за сто лет члены Палаты представителей США не смогли избрать своего спикера в первом туре.

Для того, чтобы стать преемником Нэнси Пелоси и занять третий по значимости пост в государственной иерархии, фавориту гонки – Кевину Маккарти – не хватило 15 голосов, он получил поддержку 203 однопартийцев. В ходе повторного голосования он снова не смог получить большинства и даже улучшить свой результат.

Как пишут американские СМИ, лёгкой победы нынешнего лидера республиканцев в нижней палате Конгресса лишила группа представителей правого крыла партии – близких соратников Дональда Трампа, которые выдвинули политику ряд требований.

Впервые парламентарий из Калифорнии объявил о своём участии в выборах спикера в 2015 году, но был вынужден снять свою кандидатуру.

По состоянию на вечер вторника голосование на Капитолийском холме продолжается.

Законодательный орган перешёл под контроль республиканцев по итогам промежуточных выборов 2022 года. 118-й состав Конгресса США приступил к работе 3 января 2023 года.