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США

Республиканцы взяли большинство в Палате представителей

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 Глеб Шатуновский
Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей
Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей   -   Авторское право  J. Scott Applewhite/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Не красное цунами, но все же красное большинство. Республиканская партия США набирает необходимые 218 мест для получения контроля за Палатой представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют данные всех крупнейших американских телекомпаний. Подсчеты в восьми округах еще продолжаются, и в трех из них лидируют республиканские кандидаты.

Президент США Джо Байден уже поздравил Великую старую партию с победой и заявил о готовности взаимодействовать с ней.

В свою очередь конгрессмен Майкл Маккол, который вероятнее всего возглавит комитет Нижней палаты по иностранным делам, отметил, что республиканцы обеспечат более пристальный контроль за расходованием средств на помощь Украине, но не планируют прекращать поддержку Киева.

Во вторник представитель умеренного крыла республиканцев Кевин Маккарти был переизбран лидером партии в Палате представителей. Он сменит Нэнси Пелоси на посту спикера Нижней палаты.