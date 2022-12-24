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Украина

Конгресс США принял бюджет на 2023: 45 млрд выделено на помощь Украине

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 Euronews
Украинские военные занимают позиции в Донецкой области. 23 декабря 2022.
Украинские военные занимают позиции в Донецкой области. 23 декабря 2022.   -   Авторское право  Libkos/AP Photo

В пятницу российские войска вновь обстреляли недавно освобожденный Херсон. Два человека погибли, сообщили в областной прокуратуре. Повреждены жилые дома и объекты критически важной инфраструктуры, а на территории одного из детских садов был обнаружен неразорвавшийся снаряд.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из Вашингтона после первой с начала войны зарубежной поездки. Он отметил, что доволен визитом, и подчеркнул, что будет прикладывать еще больше дипломатических усилий, чтобы привлечь больше стран на сторону Киева — особенно государств Африки, Азии и Латинской Америки.

Сразу после отъезда Зеленского Палата представителей США приняла проект бюджета на следующий год. Почти 45 миллиардов долларов в нем выделено на помощь Украине.

Тем временем президент России Владимир Путин посетил Тулу, где осмотрел цеха производства бронетехники и других вооружений, а также встретился с руководством оборонно-промышленного комплекса. За день до этого российский президент впервые употребил слово "война", говоря о конфликте в Украине.