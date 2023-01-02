Десятки тысяч человек прощаются с Бенедиктом XVI

Десятки тысяч человек в первый день попрощались с папой римским на покое Бенедиктом XVI. По данным Ватикана, за одно только утро понедельника собор Святого Петра посетили 40 тысяч верующих — почти вдвое больше, чем предполагалось. Отдать дань уважения Бенедикту пришли итальянские политики, в том числе премьер-министр Джорджа Мелони и президент Серджо Маттарелла.

В 7 вечера двери собора закрылись, но прощание продолжится во вторник и в среду. Похороны запланированы на четверг. Папу на покое похоронят в склепе под собором.

265-й папа римский, Бенедикт XVI скончался в субботу на 96-м году жизни. Он вступил на престол в 2005-м, став первым почти за тысячу лет немцем во главе католической церкви. В 2013-м он стал первым за 600 лет понтификом, который добровольно сложил с себя полномочия, объяснив это состоянием здоровья.