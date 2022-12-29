Франция создает фонд военной помощи Украине

Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.

Таков итог переговоров президента Владимира Зеленского с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, прибывшим с визитом в Киев.

Я встретился с министром обороны Франции, который прибыл в Украину. Мы обсудили сотрудничество в этом году, восстановление нашей страны и еще один шаг в укреплении нашей противовоздушной обороны. Спасибо, Франция! Владимир Зеленский президент Украины

В среду украинские военные показали журналистам в действии одну из французских артиллерийских установок — 155-мм гаубицу "Цезарь". Она — часть арсенала современного вооружения, предоставленного Украине несколькими странами после российского вторжения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "настойчивость, терпение и решимость" Москвы помогут достичь ее целей в Украине и напомнил условия переговорного процесса с Киевом.

Мы никогда не отвергаем предложение достигать дипломатических договорённостей. Условия, на которых мы готовы их обсуждать, хорошо известны. Неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех территорий, четырех регионов Российской Федерации Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Минобороны России опубликовало кадры совместных с белорусскими военными учений. По данным украинской погранслужбы, Россия разместила в Беларуси войска численностью более 10 тысяч человек. В Киеве отметили, что этого недостаточно для нападения на Украину.