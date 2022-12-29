Франция создает фонд военной помощи Украине

Франция создает фонд военной помощи УкраинеКомментарии
Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей.
Таков итог переговоров президента Владимира Зеленского с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, прибывшим с визитом в Киев.
В среду украинские военные показали журналистам в действии одну из французских артиллерийских установок — 155-мм гаубицу "Цезарь". Она — часть арсенала современного вооружения, предоставленного Украине несколькими странами после российского вторжения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "настойчивость, терпение и решимость" Москвы помогут достичь ее целей в Украине и напомнил условия переговорного процесса с Киевом.
Минобороны России опубликовало кадры совместных с белорусскими военными учений. По данным украинской погранслужбы, Россия разместила в Беларуси войска численностью более 10 тысяч человек. В Киеве отметили, что этого недостаточно для нападения на Украину.