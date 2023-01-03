Президент Бразилии Лула да Силва встретился с мировыми лидерами

Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии. В свой первый рабочий день на уже знакомом посту — Лула возглавлял страну с 2003 по 2010 год — новоизбранный глава государства встретился с иностранными лидерами, которые прибыли поздравить его с инаугурацией.

Первым Лула да Силва пообщался с королем Испании Филиппом VI, который, по его словам, ожидает, что Бразилия будет играть активную роль на мировой арене.

Новый бразильский глава также пообещал укрепить связи с другими странами Латинской Америки в ходе встреч с президентами Колумбии — Густаво Петро, Чили — Габриэлем Боричем, Боливии — Луисом Арсе и Аргентины — Альберто Фернандесом.

"Я считаю, что президент Лула — региональный лидер и что он даст важный толчок для развития Латинской Америки. Его присутствие в Бразилии означает возврат страны на все международные форумы", — заявил Альберто Фернандес.

При этом, в отличие от своего предшественника Жаира Болсонару, Лула да Силва выступает за развитие торговых отношений с Китаем: новый президент также встретился с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном, который передал ему письмо от Си Цзиньпина, в котором китайский лидер выразил надежду на сотрудничество с Бразилией.