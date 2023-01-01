Луис Инасиу Лула да Силва официально вступил в должность президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва в третий раз вступил в должность президента Бразилии. Политик уже возглавлял страну в период с 2003 по 2011 год. На этот раз он победил на выборах Жаира Болсонару. Последний не принял участие в церемонии инаугурации: в минувшую пятницу Болсонару покинул страну.

Присягу Лула да Силва подписал ручкой, подаренной ему в 1989 году на предвыборном мероприятии в штате Пиауи. Но тогла он не выиграл. Cейчас политику предоставилась возможность отдать уважения жителям штата.

Прежде чем отправиться в здание Национального конгресса, Лула да Силва и новый вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по улицам столицы страны в открытой машине. Их встречали тысяч восторженных сторонников.

Лула да Силва пообещал восстановить страну вместе с бразильским народом, спасти от голода 33 миллиона граждан и 100 миллионов жителей государства от бедности.