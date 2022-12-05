Криштиану Роналду - игрок "Аль-Насра"?Комментарии
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Один из лучших футболистов планеты игрок сборной Португалии Криштиану Роналду договорился о подписании контракта с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср".
Об этом сообщает в понедельник испанская спортивная газета Marca.
По информации издания, после заключения договора с клубом из Эр-Рияда Роналду получит сумму, которая сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Речь идет 200 миллионах евро за сезон, включая доходы от рекламы.
Срок контракта - 2,5 года.
В ноябре Роналду и его прежний клуб "Манчестер Юнайтед" расторгли договор "по обоюдному согласию".
37-летний португалец прибыл на чемпионат мира в Катаре в качестве свободного агента.
Официального подтверждения того, что Роналду становится игроком "Аль-Насра" пока нет.