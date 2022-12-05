Криштиану Роналду - игрок "Аль-Насра"?

Один из лучших футболистов планеты игрок сборной Португалии Криштиану Роналду договорился о подписании контракта с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

Об этом сообщает в понедельник испанская спортивная газета Marca.

По информации издания, после заключения договора с клубом из Эр-Рияда Роналду получит сумму, которая сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Речь идет 200 миллионах евро за сезон, включая доходы от рекламы.

Срок контракта - 2,5 года.

В ноябре Роналду и его прежний клуб "Манчестер Юнайтед" расторгли договор "по обоюдному согласию".

37-летний португалец прибыл на чемпионат мира в Катаре в качестве свободного агента.

Официального подтверждения того, что Роналду становится игроком "Аль-Насра" пока нет.