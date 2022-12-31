Роналду ушёл из МЮ в саудовский "Ан-Наср", втрое выиграв в зарплате

"История в процессе становления" - так футбольный клуб "Ан-Наср", девятикратный чемпион Саудовской профессиональной лиги, назвал подписание контракта с Криштиану Роналду. Соглашение действует до 2025 г. и по имеющимся сообщениям, принесет капитану сборной Португалии до 200 млн евро в год - это самая большая зарплата в истории футбола.

37-летний игрок стал свободным агентом, уйдя из «Манчестер Юнайтед» после неоднозначного интервью, в котором он раскритиковал клуб. Свой переход в "Ан -Наср" он объяснил тем, что уже "выиграл всё, что намеревался выиграть в европейском футболе", а "сейчас подходящий момент, чтобы поделиться своим опытом в Азии".

Летом Роналду отказался от сделки на 305 миллионов фунтов стерлингов, чтобы присоединиться к другой саудовской команде, "Аль-Хилаль", потому что был доволен своей судьбой в "Юнайтед".

Однако в ноябре нападающий заявил в интервью Пирсу Моргану для TalkTV, что чувствует себя "преданным" МЮ, не уважает тренера Эрика тен Хага и что его выгоняют из клуба.