Новый год встретили жители мировых столиц

Новый год встретили жители мировых столицКомментарии
euronews
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Новый 2023-й год отметили столицы всего мира.
С музыкой и фейерверками встретили его на улицах жители Нью-Йорка.
По традиции, раскатами салюта и петардами встречали 1 января жители Берлина.
Огнями сияла испанская столица Мадрид
Лондонский символ Биг-Бэн отсчитал последние секунды уходящего года.
Праздник с размахом пришёл и в Дубай, крупнейший город О.А.Э.
В весёлой атмосфере отметили новый год и жители крупнейшего города Пакистана - Карачи.