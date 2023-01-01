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мир

Новый год встретили жители мировых столиц

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 euronews
Новый 2023-й год шагает по планете
Новый 2023-й год шагает по планете   -   Авторское право  Aaron Chown/PA via AP

Новый 2023-й год отметили столицы всего мира.

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