Музыка и танцы в центре Кейптауна.
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Новогодний карнавал менестрелей вернулся в Кейптаун

Около 20 тысяч участников традиционного карнавала прошли под музыку в красочных нарядах по центру Кейптауна после двухлетнего перерыва, связанного с санитарными ограничениями. 

Около 20 тысяч участников традиционного карнавала прошли под музыку в красочных нарядах по центру Кейптауна после двухлетнего перерыва, связанного с санитарными ограничениями. 

Праздник, уходящий корнями в колониальную эпоху, известен также как "Tweede Nuwe Jaar" ("Второй Новый год"). В настоящее время этот фестиваль считается символом культурного разнообразия второго по численности города ЮАР. В течение нескольких недель менестрели соревнуются за звание лучшей труппы, это шанс для молодёжи из бедных криминогенных районах с высоким уровнем безработицы.

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