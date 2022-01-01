Жители планеты встретили Новый год

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра — одно из главных праздничных событий для любителей классической музыки. В Золотом зале Общества друзей музыки в Вене он проходит уже более восьми десятилетий. В прошлый раз из-за пандемии музыканты играли без зрителей, в этом году были допущены около тысячи гостей.

Жители Великобритании впервые за последние несколько лет встретили Новый год под звон колокола Биг-Бен, установленного в часах знаменитой на весь мир лондонской часовой башни, где проходила сложная процедура реставрации.

В Париже действует запрет на фейерверки, традиционные праздничные мероприятия власти отменили из-за волны заражений, но многие жители и гости столицы Франции встретили новый год в защитных масках на Елисейских полях.

На площади Пуэрта дель Соль в Мадриде тоже было шумно, при этом с праздничным салютом, но вместимость была ограничена в два раза из-за санитарных мер.

Десятки тысяч людей собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке в празднованиях могли принять участие только полностью вакцинированные — сертификаты проверяли сотрудники полиции. В прошлом году масштабные торжества в Нью-Йорке пришлось отменить полностью из-за санитарного кризиса.