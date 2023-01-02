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Бразилия

Лула да Силва подписал первые законы на послу президента Бразилии

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 Anelise Borges
Президент Луис Лула да Силва с Беатрис Гутьеррес, женой президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, и своей супругой Розанжелой Силвой
Президент Луис Лула да Силва с Беатрис Гутьеррес, женой президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, и своей супругой Розанжелой Силвой   -   Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Передача президентской ленты в Бразилии официально является обязанностью действующего главы государства.

Но в воскресенье эту традицию пришлось нарушить — Жаир Болсонару не принял участие в церемонии инаугурации своего преемника.

В его отсутствие президентский знак отличия Луису Луле да Силве передала уборщица Эни Соуза — как символ социальной направленности бразильской политики на ближайшие 4 года.

Первым решением вернувшегося к власти Луиса Лулы да Силвы стало подписание законов об ужесточении правил ношения оружия и повышении соцпособия.

Мы отменяем указы, расширяющие доступ к оружию и боеприпасам, которые стали причиной столь сильной незащищенности и причинили столько вреда бразильским семьям
Луис Лула да Силва
президент Бразилии

Отказ от большинства основных направлений политики прежней администрации - это лишь часть миссии Лулы да Силвы на своем третьем президентском сроке в Бразилии.

Ветеран-социалист провел 580 дней в тюрьме, прежде чем его приговор был отменен, и он смог вернуться в политическую борьбу в прошлом году.

В своей инаугурационной речи Лула да Силва пообещал улучшить жизнь бедных бразильцев, добиваться расового и гендерного равенства и прекратить вырубку тропических лесов Амазонии.

Анелиз Боржес, Euronews:

— Перед Лулой стоят огромные задачи. Президенту Бразилии предстоит не только восстановить разрушенную экономику, но и убедить примерно половину избирателей, которые не голосовали за него и считают, что он должен сидеть в тюрьме, а не в президентском дворце, что он может быть и их лидером.