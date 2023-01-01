Франция: тест для прибывших из Китая

С воскресенья путешественники из Китая, желающие посетить Францию, должны носить хирургические маски и быть готовыми к выборочному ПЦР-тестированию по прибытии. С четверга они также должны будут предоставить отрицательный тест (ПЦР или антигенный), сданный менее чем за 48 часов до вылета рейса. Меры введены пока до 31 января.

"Этот контроль по прибытии не является контролем, предназначенным для предотвращения въезда граждан на нашу территорию, а представляет собой более научный подход, который позволит нам точно отслеживать различные варианты. Сейчас в основном это штамм омикрон, который в данное время распространён в Китае", - говорит министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

Франция, как и Великобритания, Италия или США, предприняла эти меры перед лицом взрыва случаев заражения коронавирусом в Китае, который в начале декабря отменил свои ограничительные меры.

Еженедельно из Китая во Францию прибывают 6 рейсов, а вместе с рейсами из Гонконга и все 10. Большинство из них прилетают в парижский аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль. Перед проверкой личность путешественников устанавливается агентами центра проверки в Терминале 2E. Если тест окажется положительный, они должны будут самоизолироваться на 7 дней.

Через 3 года после появления первых случаев заболевания коронавирусом в Ухане Китай 7 декабря положил конец своей драконовской политике, известной как "нулевой ковид". После снятия ограничений китайские больницы оказались переполнены.