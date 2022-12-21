Китай захлестнула новая ковидная волна

В Китае прекращение обязательного тестирования затруднило отслеживание числа случаев заражений коронавирусом и вызванных им смертей. Власти признали, что теперь невозможно подсчитать количество инфицированных.

Крематории работают с повышенной нагрузкой; в некоторых не хватает мест для хранения тел. Увеличение числа заболевших вызвало огромное давление на больницы и медицинский персонал.

Пациентам оказывают помощь в залах ожидания и коридорах. Власти просят людей обращаться в клиники только, если они чувствуют себя очень плохо.

По оценкам экспертов в области здравоохранения, в ближайшие месяцы коронавирусом могут быть инфицированы 60% населения страны, насчитывающей 1,4 миллиарда человек.

Всплеск числа случаев заболевания ковидом объясняется, в частности, низким уровнем вакцинации среди уязвимых лиц старше 80 лет, которые предпочитают традиционные китайские лекарства.

В качестве причин распространения коронавируса специалисты так же называют отсутствие естественного иммунитета из-за изоляции и меньшую эффективность китайской вакцины по сравнению с другими аналогичными препаратами.