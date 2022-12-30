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Украина

Ночная российская атака на Украину была отражена

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 Euronews
Последствия российской атаки в Киеве
Последствия российской атаки в Киеве   -   Авторское право  Roman Hrytsyna/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Россия продолжила наносить удары по Украине и ночью - ПВО удалось сбить еще 15 ударных дронов. Всего за минувшие сутки по стране было выпущено около 80 российских ракет и беспилотников.

Владимир Зеленский заявил, что Россия с каждым таким ракетным ударом "все глубже загоняет себя в тупик", и что "ракет у них становится все меньше".

При этом украинский президент отметил, что несколько снарядов все же достигли цели. Энергетики и ремонтные бригады делают все возможное, чтобы население как можно меньше ощутило последствия удара.

По состоянию на сегодняшний вечер в большинстве регионов Украины наблюдаются перебои с электричеством. Особенно сложно в Киевской области и столице, Львовской области, Одессе и области, Херсоне и области, Винницкой области и Закарпатье
Владимир Зеленский
президент Украины

Тем временем Укравтодор подсчитал, что в результате военных действий в стране повреждено более 25 000 километров дорог.

В свою очередь Минск выразила протест украинскому послу после того, как заявил, что сбил украинскую зенитную ракету С-300 в сельской местности. Белорусские власти рассматривают две версии произошедшего: одна из них —провокация ВСУ, другая — непреднамеренный пуск ракеты ввиду низкой обученности расчета или ее неисправности.

Это не первый случай падения ракеты на приграничную с Украиной территорию стран. 15 ноября на польскую деревню Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. Президент страны Анджей Дуда тогда назвал произошедшее несчастным случаем.