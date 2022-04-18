Криштиану Роналду потерял новорожденного сына

Криштиану Роналду потерял новорожденного сынаКомментарии
Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Нападающий "Манчестера Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорождённого сына. Португальский футболист и его девушка Джорджина Родригес ждали двойню, девочка во время родов выжила.
"Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем", - добавил Роналду в соцсетях.
Новорожденная девочка - пятый ребенок Криштиану Роналду и второй от Джорджины Родригес.