Криштиану Роналду потерял новорожденного сына

Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Нападающий "Манчестера Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорождённого сына. Португальский футболист и его девушка Джорджина Родригес ждали двойню, девочка во время родов выжила.

"Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем", - добавил Роналду в соцсетях.

Новорожденная девочка - пятый ребенок Криштиану Роналду и второй от Джорджины Родригес.