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Спорт

Криштиану Роналду потерял новорожденного сына

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 Глеб Шатуновский
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криштиану роналду, иллюстрационное фото
криштиану роналду, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Luis Vieira/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Нападающий "Манчестера Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорождённого сына. Португальский футболист и его девушка Джорджина Родригес ждали двойню, девочка во время родов выжила.

"Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем", - добавил Роналду в соцсетях.

Новорожденная девочка - пятый ребенок Криштиану Роналду и второй от Джорджины Родригес.