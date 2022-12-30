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Великобритания

Умерла Вивьен Вествуд: ее называли "королевой панка"

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 Глеб Шатуновский
Вивьен Вествуд, архивное фото
Вивьен Вествуд, архивное фото   -   Авторское право  Michel Euler/AP2005

"Королева панка", модельер Вивьен Вествуд скончалась у себя дома в Лондоне в возрасте 81 года. О причинах смерти не сообщается, говорится лишь, что дизайнер "умерла мирно, в окружении членов семьи".

Вествуд считается основателем стиля панк в высокой моде. В начале 70-х она открыла собственный магазин неформальной и панковской одежды Let it Rock, создала стиль одежды для знаменитой панк-группы Sex Pistols.

В последние годы темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений, она также выступала в поддержку Джулиана Ассанжа.