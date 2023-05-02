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Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет, последние годы он лечился от онкологического заболевания.

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Модного дома Валентина Юдашкина. У известного дизайнера было онкологическое заболевание.

В 2021 году кутюрье впервые объявил, что с 2016-го борется против рака. В интервью Наталье Синдеевой он рассказал, что вначале у него был рак почки, а затем у него обнаружили метастазы в голове, которые примерно за год распространились по всему телу.

Валентин Юдашкин родился в подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года. В 1986 году он с отличием окончил Московский индустриальный техникум, где защитил дипломы по двум специальностям: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика".

В 1991 году дизайнер основал модный дом Valentin Yudashkin и представил на Неделе высокой моды в Париже свою первую коллекцию "Фаберже", которая состояла из 150 моделей.

Валентин Юдашкин создал костюмы для олимпийских сборных России в 1994 и 1996 годах, мужской и женской сборных РФ по футболу в 1999, а в 2008 — разработал военную форму для российской армии, от которой Минобороны РФ быстро отказалось из-за плохого качества. Тогда модельер заявлял, что его первоначальный проект был сильно искажен и что получившийся результат не имеет к нему никакого отношения.

На президентских выборах 2012 года дизайнер был доверенным лицом Владимира Путина.

В 1999 году Валентину Юдашкину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2005 — народного художника РФ. Модельер также награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.