ООН призвала талибов разрешить женщинам работать в НПО

Организация объединенных наций призвала талибов отменить решение, которое запрещает женщинам работать в неправительственных организациях. В ООН подчеркнули: ограничения прав женщин и девочек могут привести Афганистан к "крайней нищете" и "экономической разрухе", и, как следствие, увеличению потока беженцев из страны.

Ранее "Талибан" также запретил женщинам учиться в университетах, а в Кабуле им не разрешено даже гулять с семьей в парках.

"Координатор чрезвычайной помощи ООН посетит Афганистан. Будет еще несколько визитов, которые мы планируем совершить на высшем уровне, чтобы убедить собеседников на стороне де-факто властей разрешить эту ситуацию. Это будет происходить в течение нескольких ближайших недель, пока мы оцениваем последствия происходящего", — заявил постоянный координатор ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Из-за введенного талибами запрета ООН пришлось приостановить ряд гуманитарных программ в Афганистане, так как в них заняты сотни женщин. Это сотрудницы НПО, учителя, медсестры и врачи, и они имеют доступ к тем группам населения, с которыми не могут контактировать мужчины.

"Они буквально стерли женщин с лица земли. Не осталось ничего, а следующий указ может быть о том, что женщины не должны дышать, потому что женщины уже не могут выходить из дома и ходить в офис", — говорит экс-депутат парламента Афганистана Фавзия Коофи.

В ООН отмечают, что контакты с руководством талибов уже принесли некоторые результаты. Так, например, стороны договорились, что женщины могут продолжать работать в сфере здравоохранения. "Талибану" крайне важно объяснять последствия введенных запретов, подчеркивают в организации.