"Он превратил футбол в искусство": мир оплакивает уход Пеле

"До Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил футбол в искусство и развлечение. Он ушел, но магия его остается. " среди тысяч, а быть может и миллионов, прощальных посланий - выделяется это, написанное в память о легенде его последователем, удостоенным чести носить 10-й номер сборной Бразилии Неймаром.

Уход короля футбола для миллионов его поклонников был ожидаемым, но от этого не менее трагичным.

— Для меня Бразилия теряет свою историю, легенду. Это очень печально. Мы остались без Кубка мира, а теперь и нашего короля футбола. Но жизнь идет вперед, мы ничего не можем сделать, все в руках Бога.

— Футбол должен продолжаться, он не может остановиться. Память о нем (Пеле) жива. Пеле не умер, умер Эдсон, Пеле все еще жив, для нас здесь, для всех, он все еще жив, он вечен, он бессмертен.

Оплакивать легенду футбола будут по всему миру, но основные траурные мероприятия пройдут на его родине — в Бразилии.

После печальной новости главная достопримечательность Рио-де-Жанейро — статуя Иисуса Христа-Искупителя — окрасилась в желто-зеленые цвета.

Статуя Статуя Христа-Искупителя в желто-зеленых цветах Bruna Prado/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Похоронят единственного трехкратного чемпиона мира 3 января в Сантосе, где и началось его восхождение на футбольный олимп.