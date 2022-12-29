Путь короля футбола: история Пеле

Пеле, рождённый под именем Эдсон Арантис ду Насименту, для многих является олицетворением футбола.

Бразилец — единственный игрок, сумевший победить на трёх чемпионатах мира: в 1958 году, 1962 и 1970.

Впервые он стал чемпионом в 17 лет. Бесхитростная улыбка, виртуозный дриблинг и убийственная эффективность в нападении в один миг поставили его в ряд футбольных легенд.

Впоследствии лишь Диего Марадона оспаривал у него титул лучшего футболиста 20-го века; а в этом столетии заочную борьбу с Пеле за звание лучшего футболиста всех времен вёл другой аргентинец, Лионель Месси.

В ходе своей блистательной и долгой карьеры Пеле забил более тысячи голов. Большую их часть за "Сантос", за который он играл с середины 50-х до середины 70-х, и с которым шесть раз выиграл чемпионат Бразилии, дважды — Кубок Либертадорес и дважды — Межконтинентальный кубок.

В конце 70-х, перед тем как попрощаться с футболом, Пеле совершил вояж в США, где отыграл два года за "Нью-Йорк Космос".

Несмотря на завершение карьеры, Пеле сохранял мировую известность. Его именем называли известные марки продукции, такие как "Кофе Пеле", он пробовал себя в кино, был послом Организации объединённых наций и министром спорта, пока состояние его здоровья не ухудшилось.

Международный олимпийский комитет назвал Пеле лучшим спортсменом 20-го века, ФИФА считает его лучшим футболистом столетия, он вошёл в список ста самых влиятельных людей ХХ века по версии журнала Time. "Король футбола" Пеле оставил неизгладимый след не только на футбольном поле, но на всех площадках, на которых он играл.