Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83-м году жизни.

В последнее время Пеле проходил курс лечения после удаления раковой опухоли. В начале декабря его состояние резко ухудшилось, организм перестал реагировать на химиотерапию, и врачам осталось переключиться на паллиативное лечение.

Пеле, чьё настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту, неоднократно признавали лучшим футболистом и спортсменом XX века. Он пока единственный футболист, который как игрок выиграл три чемпионата мира.

Мир прощается Пеле

«Король», «одна из величайших легенд футбола», «мастер красивой игры», – эти титулы, которые Эдсон Арантис ду Насименту слышал ещё при жизни, звучат и теперь. Бразильская футбольная конфедерация объявила семидневный траур по «величайшему идолу мирового футбола».

«Простого прощания никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватила весь футбольный мир», – написал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, назвав Пеле источником вдохновения для многих миллионов.

«Его наследие никогда не будет забыто», – говорится в твиттере лучшего бомбардира прошедшего чемпионата мира Килиана Мбаппе.

В блоге президента Франции Эммануэля Макрона опубликована фотография Пеле с тремя словами на французском и португальском: «Игра. Король. Вечность». С большой буквы.

Пеле скончался в больнице Альберта Энштейна в Сан-Паулу после продолжительной и тяжёлой борьбы с раком кишечника. Трехкратному чемпиону мира, лучшему футболисту Бразилии было 82 года.