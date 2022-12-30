Грета Тунберг помогла арестовать скандального блогера Эндрю Тейта

Скандально известный блогер Эндрю Тейт, бывший чемпион по кикбоксингу, в четверг был задержан в Румынии по обвинению в торговле людьми и изнасиловании.

Тейт, гражданин Великобритании и США, был ранее заблокирован во многих соцсетях, где в агрессивной форме выражал свои женоненавистнические взгляды. Блогер арестован вместе со своим братом Тристаном Тейтом в пригороде Бухареста.

Румынское агентство по борьбе с организованной преступностью в своем позднем заявлении сообщило, что четверо подозреваемых, включая двух граждан Великобритании и двух румын, были арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группе, торговле людьми и изнасиловании.

По утверждению полиции, британские граждане вербовали женщин, которые подвергались "актам физического насилия и психологического принуждения", сексуально эксплуатировались членами группы, которые заставляли их сниматься в порнофильмах за "крупные финансовые вознаграждения".

Хотя в заявлении полиции не было названо имя братьев Тейт, на фотографиях, опубликованных румынскими СМИ, видно, как арестованных уводят в наручниках сотрудники правоохранительных органов в масках.

Запрос на арест поступил в румынскую полицию от властей США, где против братьев с апреля идёт судебное разбирательство. Тейта и его брата не могли арестовать, пока в одном из видео, опубликованном в Твиттере следователи не заметили коробки из-под пиццы с надписями на румынском языке. После этого полиция смогла вычислить местоположение подозреваемых.

Косвенно к аресту оказалась причастна экоактивистка Грета Тунберг, на твит корой отвечал своим видео-сообщением Тейт.

Тейт похвастался в Твиттере своей коллекцией люксовых автомобилей, подразнив Грету размером их совокупного углеродного следа. Экоактивистка откликнулась с саркастическим юмором, в ответ на что Тейт не сдержался и выложил видео, на котором были заметны коробки из-под пиццы. Уже после ареста братьев Тейт, Грета Тунберг пошутила, написав в очередном твите:

"Вот что происходит, когда ты не утилизируешь свои коробки из-под пиццы."