США: последствия шторма

Пострадавшие от исторического шторма районы США медленно восстанавливаются.

Стихия унесла жизни по меньшей мере 59 человек. Сильный снегопад, пронизывающий холодный ветер и резкое понижение температуры – даже в районах, привыкших к суровым зимам, застали людей врасплох.

Жители Буффало, штат Нью-Йорк, продолжают откапывать занесённые снегом дороги, на которых остались сотни брошенных автомобилей. По данным властей, некоторые люди погибли из-за того, что их дома не были приспособлены к полярным холодам. Остальные были найдены мёртвыми в своих автомобилях или на улице.

Запрет на вождение во втором по численности населения городе штата был снят рано утром в четверг, сразу после полуночи, Об этом мэр Буффало Байрон Браун объявил ранее, на пресс-конференции в среду вечером.

«Мы очистили около 70% улиц в городе Буффало после этого исторического шторма. Сегодня наша антиснежная флотилия вместе с другими бригадами продолжает свою работу по очистке дорог в городе», — сказал также Браун.

Кризисная ситуация сложилась в аэропортах США по всей стране, поскольку Southwest Airlines была вынуждена отменить тысячи рейсов, чтобы попытаться справиться с нарастающим сбоем в логистике. По данным сайта отслеживания FlightAware, в среду перевозчик отменил более 2500 рейсов, что составляет почти 90 процентов всех отмененных рейсов в США. Проблемы авиакомпании затронули тысячи клиентов, а также пилотов и бортпроводников.