Зимний шторм в США: американцев испытывают холодом

Дни тут кажутся ночами, инфраструктура взрывается или выходит из строя из-за низких температур, дороги, покрытые толстым слоем снега...

Соединенные Штаты проходят испытание холодом, на них обрушился зимний шторм, который, по словам метеорологов, приходит "раз в поколение".

В некоторых местах температура будет доходить до минус 50 градусов Цельсия. Просто выйти на улицу здесь уже считается практически актом героизма.

Тайлер Мёринг, водитель UPS:

— На мне термобелье, длинные рукава, моя обычная рабочая рубашка UPS, и эта куртка, а затем то же самое на ногах, три слоя, шорты и две пары носков.

Шторм пришел в самое неподходящее время, когда десятки миллионов американцев разъезжают на рождественские каникулы.

Тысячи рейсов были задержаны или отменены, десятки тысяч пассажиров скопились в залах ожидания.

Президент США Джо Байден призвал общественность очень серьезно отнестись к шторму и прислушиваться к указаниям местных властей.

Последние не скрывают своей озабоченности судьбой бездомных людей. Во многих штатах были открыты аварийные приюты для ночлега. Однако есть много тех, кто отказывается бросить свои пожитки и рискуют замерзнуть на улице.