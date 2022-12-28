Зеленский озвучил цели Украины на 2023 год

Российские войска обстреляли восточную и южную Украину на следующий день после того, как министр иностранных дел России заявил, что Киев должен принять требования Москвы о прекращении войны, иначе потерпит поражение на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основные задачи на предстоящий год уже намечены и будут озвучены в ежегодном послании к Верховной Раде.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Мы входим в наступающий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задачи на ближайшее время. И не только для страны, но и для каждого из нас.

В Херсоне состоялись похороны 47-летней Натальи Рясковой. Она погибла во время российского обстрела, находясь в своей квартире. С момента освобождения город страдает от постоянных ракетных ударов и обстрелов.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 6884 мирных жителя, около 11 тысяч пострадали.

Небольшое село Посад-Покровское, расположенное в 30 километрах от Херсона, было полностью разрушено в результате оккупации и последующего отступления России. Те немногие оставшиеся жители готовятся к тяжелой зиме.

Из-за атак на тепловые и электростанции Украины ООН предупредила о наступающей гуманитарной катастрофе.

В свою очередь Россия, несмотря на растущие потери и усиливающуюся международную изоляцию, не проявляет готовности изменить тактику и намерена добиваться поставленных целей.

В недавнем интервью российскому телевидению президент Владимир Путин заявил, что вторжение на Украину направлено на "объединение российского народа".