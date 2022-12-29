В Финляндию прибыл первый плавучий терминал СПГ

В Финляндию прибыл плавучий терминал по приёму сжиженного природного газа. А порту Инкоо на юге страны встанет судно-регазификатор. Комплекс, вместе с Эстонией, арендовали у компании из США на 10 лет. Корабль будет получать СПГ с танкеров, превращать его обратно в газ и закачивать в трубопроводы.

К такому решению пришли многие европейские страны, отказавшиеся от российского импорта.

В Финляндию поставки трубопроводного газа из России прекратились весной, после того, как власти страны отказались платить за него в рублях. В то же время поставки российского сжиженного газа, по данным Москвы, продолжались до самого недавнего времени — напрямую, по долгосрочному контракту, с оплатой в евро.

При этом потребности Финляндии в импортном газе гораздо меньше, чем у многих европейских стран, и потребляет его в основном промышленность. Мощности плавучего терминала для этих целей хватит с избытком. Часть газа из терминала Инкоо будут отправлять в Эстонию по трубопроводу Balticconnector.