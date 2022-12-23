Российское вторжение в Украину изменило повседневную жизнь европейцев

Когда утром 24 февраля мир проснулся от того, что в Европе началась война, мало кто представлял себе, какое влияние она окажет на повседневную жизнь каждого из нас.

Если зависимость от российских энергоносителей была общеизвестным фактом, то немногие осознавали, что Украина - одна из мировых житниц и что без её зерна и другой сельхозпродукции придётся трудно целому ряду стран.

Зависимость от российского топлива разделила Евросоюз

Что касается энергетики, вслед за осуждением российского вторжения в Украину большинство мировых лидеров приступили к разработке санкций против Москвы. В качестве ответной реакции Владимир Путин перекрыл поставки газа в Европу. Для некоторых государств это оказалось весьма ощутимым: так, до вторжения в Украину РФ поставляла Германии до трети объема "голубого топлива" .

Главы европейских государств и правительств попытались выработать общие меры, но сопротивление им было пропорционально энергетической зависимости от России. Профильные министры ряда европейских стран пытались найти альтернативные источники поставок, осознавая, что сильная зависимость от российского газа ставит их в тяжелое положение.

В первой половине 2022 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств Евросоюзарезко выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: а именно: с 22 евро за 100 кВт/ч до 25,3 евро. Средние цены на газ также выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 6,4 евро за 100 кВт/ч до 8,6 евро. И это при том, что по сравнению с прошлым годом доля налогов и сборов в счетах за электричество и газ в Евросоюзе значительно снизилась в первой половине 2022 года, поскольку государства-члены ввели льготы и субсидии для снижения высоких затрат на электроэнергию.

На пороге зимы страны ЕС так и не смогли преодолеть ожесточенных разногласий, пытаясь эффективно защитить 450 миллионов граждан от массового повышения счетов за природный газ с наступлением холодов. Большинство экстренных встреч лишь показали, как энергетический кризис, связанный с войной России в Украине, разделил блок из 27 стран на без преувеличения непримиримые лагеря.

После нескольких задержек министры энергетики в очередной раз пытаются выйти из тупика, когда одни (Греция, Испания, Бельгия, Франция и Польша) требуют более дешевого газа, чтобы облегчить бюджет домохозяйств , а другие - в частности, Германия и Нидерланды - настаивают на том, что ограничение цен может привести к сокращению поставок.

Приостановка экспорта украинского зерна чуть было не вызвала мировой дефицит

По данным ООН, Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы, четвёртое - по экспорту кукурузы и первое по экспорту подсолнечного масла и шрота (концентрированного корма, побочного продукта маслодавильного производства).

С началом войны экспорт украинского зерна упал, поскольку из-за войны стало невозможно использовать черноморские порты, что привело к росту мировых цен на продовольствие и вызвало опасения дефицита в Африке и на Ближнем Востоке.

Три черноморских порта были разблокированы в конце июля в рамках соглашения между Москвой и Киевом при посредничестве ООН и Турции. Срок действия соглашения истекал в начале ноября, но сторонам удалось договориться и продлить его, чтобы и дальше экспортировать зерно из Украины через безопасный коридор в Чёрном море.

Инфляция и рост социальной напряжённости

В конце октября Европейский центробанк объявил об очередном резком повышении процентных ставок и заявил, что последуют дальнейшие меры по борьбе с растущей инфляцией. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила о надвигающейся рецессии в зоне евро. ЕЦБ необходимо обуздать рекордно высокую инфляцию, вызванную резким ростом цен на продукты питания и особенно на энергоносители, после вторжения России в Украину.

Протесты и забастовки вспыхивают по всей Европе: из-за всё более стеснённых семейных бюджетов тысячи европейских граждан выходят на улицы, протестуя против роста стоимости жизни и требуя от правительств срочных мер по борьбе с бедностью.

В атмосфере растущей социальной напряжённости и жёсткой экономии, вусловиях надвигающейся перспективы отключения электричества и нормированного снабжения в таких городах, как Хельсинки, Лиссабон и Лондон власти решили отказаться от традиционной уличной иллюминации в честь Рождества. Обозреватели не исключают, что Европу "зима тревоги нашей".