В 2022-м, в год столетия СССР, в России проживают около 100 миллионов человек, родившихся в Советском Союзе. Ещё столько же граждан бывшего Советского Союза проживают в его бывших республиках и за рубежом. Причем это наследие каждый переживает по-своему. Если в странах ближнего зарубежья СССР, как правило, всегда сохранял образ “тюрьмы народов”, то в России, крупнейшей республике бывшего Союза, по-прежнему сохранилось немало ностальгирующих по прошлому граждан. Ностальгия по СССР знакома многим рождённым в этой стране гражданам теперь уже постсоветских стран.

В период распада СССР на рубеже 90-х, в страну вернулись из тюрем и изгнания немногочисленные диссиденты, напоминавшие в советский период о конституционных правах граждан, которые государство забывало соблюдать, - о свободе слова и собраний, свободе совести и печати. Как ни странно, после короткого периода горбачёвско-ельцинской “оттепели” диссиденты из СССР вновь стали диссидентами уже в путинской России. Страна планомерно отказывалась от обещаний соблюдать права человека и такие принципы цивилизованного государства, как сохранение демократии и верховенство права.

В этом отношении знаковой вехой стала речь президента в послании Федеральному собранию России в 2005 году, когда Владимир Путин назвал развал СССР “крупнейшей геополитической катастрофой XX века”. Этот взгляд, по мнению экспертов фонда “Либеральная миссия”, позволил в начале 2000-х сплотить вокруг власти миллионы недовольных новой жизнью граждан.

В историческом масштабе, СССР, канувший в лету после 70 лет существования, оказался весьма недолговечной империей. Возраст этого государства фактически измеряется длиной всего одной жизни. Тем не менее и сегодня в России находятся многочисленные сторонники коммунистического режима, а рядом с кремлёвской стеной по-прежнему лежит так и не похороненный, но забальзамированный труп основателя “первого в мире пролетарского государства”.

Договор об образовании СССР был подписан 30 декабря 1922 года на 1-м Всесоюзном съезде Советов. Вторая мировая война значительно изменила карту Союза: в 1940 году страна “приросла” тремя Балтийскими республиками и Бессарабией (ставшей советской Молдавией). Как выяснилось позднее, “добровольное присоединение” этих стран к СССР стало возможно в результате подписания секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году.

Таким образом, после окончания войны в состав СССР входили уже 15 союзных республик, за каждой из которых де-юре сохранялось право свободного выхода из СССР. Этим правом они смогли воспользоваться лишь в 1990 году, когда из состава федеративного государства вышла сначала Литва, а затем и другие страны Балтии и Закавказья.

В конце декабря 1991 года СССР прекратил своё существование. Одним из символов распада страны для Запада стала катастрофа на Чернобыльской АЭС, последствия которой ощутили многие соседние страны Европы. Тем не менее именно руководители СССР дали импульс для окончания холодной войны, взяв курс на сближение с западными демократиями. Тридцать лет спустя этот исторический посыл по-разному отзывается в разных постсоветских странах.