Белорусский полк в Киеве: "Мы готовим армию для свержения Лукашенко"

Белорусские добровольцы проходят подготовку в Киеве, чтобы помогать противостоять российскому вторжению в Украину. Это база полка, названного в честь Кастуся Калиновского, героя Январского восстания против Российской империи 1863.

По официальным данным, в подразделении состоят 2 тыс. человек. 300 бойцов сражаются на фронте. Они участвовали, в том числе, в обороне Бучи. Один из офицеров полка Денис Прохоров был награждён за героизм при защите города:

«Мы там держали оборону 12 часов. Я потерял лучшего друга в этом бою. У нас там было много раненых. Это было вот как только-только всё началось...»

В варшавской штаб-квартире белорусского полка говорят, что после войны хотят вернуться на родину для смены власти и «обеспечивать порядок» во время формирования временного правительства. Похожие настроения и у бойцов на базе в Киеве, говорит Прохоров:

«Попытки свергнуть власть Лукашенко, без участия кулаков и оружия, уже увенчались провалом. Мы уже видели цветочки, мы уже видели босые ноги на лавочках, – не прокатило. Сейчас мы видим, скажем так, свержение лукашенковской власти только силовым путём. Как это будет? Я не говорю о том, что мы специально войдем, чтобы уничтожать все живое, нет. Мы говорим о том, что мы готовим армию».

В разгар массовых протестов и противостояния на улицах белорусских городов президента России Владимира Путина называли главным гарантом сохранения Александра Лукашенко у власти. Кремль, в свою очередь, обещал оказать силовую помощь Минску, если ситуация выйдет из-под контроля. В феврале республика стала одним из плацдармов для российского вторжения в Украину.