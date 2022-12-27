Во Франции снега нет

70% горнолыжных курортов Франции закрыты: нет снега. Беспрецедентная для конца декабря ситуация. После двух холодных недель пришло аномальное потепление с дождями, смывшими снег. Отдыхающие не скрывают разочарования.

"Сейчас снег не очень хороший, особенно по утрам, очень много льда".

"Приходится спускаться по одним и тем же склонам. Часто очень хочется куда-нибудь ещё, говоришь себе — здесь я уже был, хочется чего-то нового, но везде всё одно и то же".

Для сотрудников горнолыжных курортов до сих пор сказываются "коронакризисные" потери, энергетический кризис заставил затянуть пояса ещё туже; и тут не оправдалась надежда на период рождественских и новогодних отпусков — обычно самый прибыльный.

Жан-Мишель Рюэль, инструктор:

"Для нас, самозанятых, это серьёзные убытки. Конечно, посмотрим, как будет дальше, но пока что день на день не приходится".

По данным ассоциации горнолыжных курортов Франции, если такие климатические изменения продолжатся, под угрозой окажется судьба 400 тысяч человек, так или иначе связанных с этой деятельностью.