На альпийских горнолыжных курортах не хватает снега

В Альпах не хватает снега. Из-за редких снегопадов и необычно теплой погоды на склонах главных европейских гор травы зачастую больше чем снега. Горнолыжники, сноубордисты и операторы альпийских курортов не скрывают разочарования.

"Cнег очень мокрый, как бывает весной, а не стабильный. Снег должен слипаться, а этого не происходит при большом количестве воды", — говорит директор Mountain Railways Spluegen-Tampo Хашер Берне.

На большинстве горнолыжных курортов пригодный для ката ния снег можно найти лишь на высоте выше 2000 метров. Многие трассы, расположенные ниже, остались закрыты.

В первый день нового года метеорологическая станция в горах на границе Швейцарии и Франции зафиксировала температурный рекорд: столбик термометра поднялся выше 18 градусов по Цельсию. Это на 2,5 градуса выше, чем предыдущий январский максимум.

В последние дни не по сезону теплая погода была отмечена на всей территории Европы, от Испании до Румынии, что нарушило планы многих любителей зимних видов спорта. Тем не менее по прогнозам метеорологов в ближайшее время температуры должны вернуться ближе к климатической норме.