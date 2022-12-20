Москва приходит в себя после рекордных снегопадов

Российская столица приходит в себя после мощных снегопадов, каких здесь не видели с декабря 1941 года. В минувшее воскресенье в Москве выпало 60% месячной нормы осадков.

Мело практически непрерывно. Высота снежного покрова составила 34 сантиметра - самый высокий показатель с начала зимы.

Из-за непогоды в аэропортах были задержаны или отменены десятки авиарейсов. К расчистке территории были привлечены дополнительно сорок тысяч человек. За лопаты взялись и жители Москвы, расчищая подъезды к домам и парковкам.