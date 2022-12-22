Переговоры в Вашингтоне: новый пакет военной помощи США для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом. Это первый зарубежный визит украинского президента с начала российского вторжения в Украину.

На совместной пресс-конференции после переговоров было объявлено, что Соединенные Штаты выделяют дополнительный пакет военной помощи Киеву в размере 1,85 млрд долларов, в том числе передадут Украине зенитный ракетный комплекс "Пэтриот".

"Путин пытается использовать зиму в качестве оружия, но народ Украины продолжает вдохновлять мир. Я говорю это искренне", - сказал Байден на встрече с Зеленским.

"Вы удивляете мир своей отвагой, стойкостью и решимостью", - отметил американский президент.

Джо Байден подчеркнул, что США не только предоставят Украине батарею систем ПВО "Пэтриот", но и подготовят военных, чтобы они могли использовать комплекс "с высокой степенью точности".

В России это решение Вашингтона называли "провокационным шагом", который может привести к "непредсказуемым последствиям".

"Новая фаза войны"

Это второй визит Владимира Зеленского в США в качестве президента. Первый состоялся осенью 2021 года. В Белом доме отметили, что в этот раз Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон "в связи с новой фазой войны в Украине".

Украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты на борту ВВС США из Польши, куда из Киева приехал на поезде.

Владимир Зеленский призывает Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и заканчивая системами противоракетной обороны. Президент Украины подчеркивает, что сейчас страна находится в сложной ситуации, так как противник увеличивает армию.

В день визита Зеленского в Вашингтон глава минобороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российской армии еще на 30%, до полутора миллионов человек.

Президент Украины перед поездкой сообщил в Твиттере, что направляется в США, чтобы "укрепить стойкость и обороноспособность Украины".

Украинский президент добавил, что в Вашингтоне также запланированы несколько двусторонних встреч и его выступление перед Конгрессом США.