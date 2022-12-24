Французский серийный убийца Шарль Собрадж возвращается во Францию после того, как провел в непальской тюрьме почти 20 лет. В среду местный суд постановил освободить его из заточения по причине проблем со здоровьем.

В самолете Шарль Собрадж сказал агентству AFP, что невиновен и собирается "подать в суд на многих людей".

По версии обвинения, в 1970-х годах, находясь в Азии, Шарль Собрадж мог убить около 20 человек — многие из них были западными туристами, которые путешествовали по так называемой "Тропе хиппи".

По мотивам предполагаемых преступлений Собраджа Netflix и BBC сняли сериал "Змей".