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Франция

Стрельба в Париже: курды обвиняют власти Франции

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 Yulia Gritsay
Стихийный митинг в Париже перерос в стычки с полицией. 23 декабря 2022.
Стихийный митинг в Париже перерос в стычки с полицией. 23 декабря 2022.   -   Авторское право  Lewis Joly/AP Photo

Представители курдской общины Парижа обвиняют французские власти в бездействии после того, как накануне белый 69-летний француз открыл стрельбу в районе курдского культурного центра в Х округе столицы. Три человека погибли, еще трое получили ранения. Следователи считают, что преступление было совершено на почве расизма.

Вечером местные курды собрались на стихийный митинг в центре Парижа. Между ними и полицией вспыхнули столкновения.

"Мы злимся, потому что мы много раз предупреждали. И последний раз был всего двадцать дней назад. Мы злимся, потому что нас не услышали. Мы возмущены тем, что нас постоянно задерживают и репрессируют французские власти", — заявил представитель Курдского демократического совета Франции Ацт Полат.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил правоохранителей за "мужество и хладнокровие".

Подозреваемый уже дважды проходил по уголовному делу по статье "покушение на убийство". Год назад его заключили под стражу из-за нападения на палаточный лагерь мигрантов. 12 декабря мужчина был выпущен на свободу, ему запретили носить оружие.