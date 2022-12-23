Стрельба в центре Парижа: растёт число жертв

69-летний мужчина открыл огонь по прохожим в 10-м округе французской столицы, возле курдского культурного центра. По последним данным три человека погибли, трое получили ранения, один из них находятся в критическом состоянии – об этом заявила прокуратура.

Ранее сообщалось о двоих погибших.

Инцидент произошёл в пятницу около полудня. Начато расследование по факту "убийства", "умышленного убийства" и "совершения насилия при отягчающих обстоятельствах".

Оцеплены несколько улиц. Как сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции, подозреваемый находится под стражей, при задержании он был "ранен в лицо". Речь идёт о гражданине Франции, он дважды проходил по уголовному делу о покушении на убийство в 2016 и 2021 годах.

В мэрии сообщили об организации психологической помощи. Глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен направляется на место трагедии.