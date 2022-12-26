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Франция

Расстрел в Париже: курды увидели "турецкий след"

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 Euronews
Протесты курдов в Париже. 23 декабря 2022 года
Протесты курдов в Париже. 23 декабря 2022 года   -   Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

На опубликованных кадрах подозреваемый в стрельбе в центре Париже заходит в парикмахерскую с пистолетом в руках. Там же спустя какое-то время его сумели обезвредить.

За несколько минут до этого 69-летний мужчина убил троих человек у курдского культурного центра.

Подозреваемый признался, что испытывает "патологическую ненависть к иностранцам" и намеревался совершить вооружённое нападение в северном пригороде Парижа – Сен-Дени, но в последствии передумал.

Министр внутренних дел Франции заявил, что целью стрелка были иностранцы, но не конкретно курды.

В ответ на парижский инцидент сотни курдов устроили в воскресенье акцию протеста на севере Сирии. В частности они обвинили Турцию в заговоре и осуществлении нападения на курдских активистов.

Азад Сулейман, протестующий:

— Это война против нашего народа. Они нападают на нас не только в четырех регионах Курдистана (населенные курдами районы в Турции, Ираке, Иране и Сирии - ред.), но и в Европе. Они хотят, чтобы наш народ погиб.

Эвин Башо, протестующая:

Мы, курдский народ, требуем от французского правительства привлечь виновного к ответственности.

Разъяренные курдские протестующие вступили в столкновение с французской полицией после нападения, которое напомнило им о трех нераскрытых убийствах курдов почти 10 лет назад в том же, 10-м округе Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "одиозным нападением" и поручил начальнику парижской полиции встретиться с лидерами курдской общины.