Путин не придал особого значения достигнутой Зеленским сделке в США

Путин не придал особого значения достигнутой Зеленским сделке в СШАКомментарии
Владимир Зеленский возвращается из Вашингтона с большой сделкой на зиму.
Обещание Джо Байдена поддержать и вооружить Киев, в том числе системами Patriot, стало стимулом для украинского президента и его союзников в Европе.
Итогами своей первой зарубежной поездки с начала войны Зеленский остался доволен, о чем рассказал в Польше, где сделал остановку по пути домой.
Президент России Владимир Путин, со своей стороны, попытался преуменьшить значение достигнутого соглашения и заверил, что его армия готова справиться с американским оружием.
Россия заверила, что обстановка на линии фронта "стабильная", и прогнозирует затяжную войну в 2023 году.
На этой неделе Путин пообещал предоставить своей армии все необходимые средства для продолжения т.н. "специальной операции".