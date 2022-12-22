Напряжённость на границе между Украиной и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в переброске войск ближе к границе с Украиной нет "никакой конспирологии". Белорусский лидер провел в четверг совещание с военными и представителями силового блока.

Мероприятия по проверке боевой готовности завершились 19 декабря. Вместе с тем белорусские паблики на следующий день сообщили о передвижении российской военной техники на юг Беларуси.

По словам Лукашенко, совместные тренировки белорусских и российских военных стали более масштабными из-за возникших угроз. "Против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. На своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка", — сказал Лукашенко на совещании.

В Киеве объявленную Минском проверку назвали нагнетанием ситуации и отвлекающим маневром и заявили о масштабном усилении границы с Беларусью.

По данным аналитиков, в Беларуси сейчас находятся 10 тысяч российских военных, если их число превысит 50 тысяч, то можно говорить о реальной угрозе агрессии.

Командир роты Дмитрий Бисикало говорит: "Мы подготовили много минных полей, баррикад и оборонительных позиций. Могут быть взорваны мосты".

Протяженность белорусско-украинской границы превышает 1000 километров. Военные эксперты пока считают маловероятным, что Беларусь присоединится к российской агрессии против Украины в ближайшее время.