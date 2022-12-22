Владимир Зеленский заехал в Польшу, глава МАГАТЭ посетил Москву

"Подвели итоги года и обсудили стратегические планы на будущее" – такими словами Владимир Зеленский описал встречу с польским коллегой в Жешуве, куда украинский лидер заехал по дороге домой после переговоров в Вашингтоне.

Аэропорт приграничного города охраняется американским контингентом, через него осуществляется транзит военных поставок Киеву.

В канцелярии Анджея Дуды сообщили, что президент Украины рассказал о подробностях своего визита в США, который совпал с объявлением очередного пакета военной помощи, включающего передачу систем ПВО Patriot.

В Варшаве приветствовали решение администрации Джо Байдена. "Размещение Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков", – написал в твиттере министр обороны республики Мариуш Блащак.

В последние дни российское России активно комментирует войну. В Москве заявили, что поставки западных вооружений "не помешают России достичь своих целей". Общаясь с журналистами кремлёвского пула, Владимир Путин назвал Patriot "достаточно старой системой", добавив, что "противоядие всегда найдется".

Минобороны РФ отчиталось о приезде Сергея Шойгу в зону боевых действий.

В четверг Москву посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чтобы обсудить установление зоны безопасности вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По словам руководителя надзорного органа ООН, его цель – "не допустить ядерный инцидент на станции". В "Росатаме" отметили "существенную близость позиций" по проекту соответствующей декларации.