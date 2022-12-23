В Черниговской области до сих пор приходится устранять и следы ещё мартовской осады города, и последствия новых постоянных российских обстрелов: на электромонтёров выпадает огромная нагрузка по ремонту и восстановлению линий электропередачи.

Максим Хропатый, электромонтёр:

"Мы сейчас новые провода и всё, что остаётся, восстанавливаем, реконструируем линию, потому что она сильно пострадала. Электричество это же не то, что ты взял в корзинку и домой принёс. Его сколько вырабатывается, столько и потребляется. Поэтому у нас сейчас такие, к сожалению, условия. Но мы всё делаем для того, чтобы всё вошло в нормальное русло. Как минимум хотя бы как было раньше".

В этих условиях восстановить подачу электричества даже на несколько минут считается большим успехом, но и он может оказаться лишь временным.

Анатолий Лавренко, электромонтёр:

"Даже когда свет был на пять минут, это было прекрасно. Может, кто-то зарядил телефон. Я как-то прихожу домой, а внук... Дети что — война не война, а телефон надо. И внук вот, "Спасибо, дед, свет есть, ура!", запрыгнул на руки, обнял. А свет через две минуты и потух. Аж слеза навернулась".

Постоянные российские удары нанесли огромный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. По всей стране действуют графики плановых отключений электроэнергии. Киев просит у Запада оборудование для ремонта инфраструктуры и прямых поставок энергии.