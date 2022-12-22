Война в Украине: России вряд ли удастся существенно нарастить войска (ISW)

Кремль предпринимает попытки усилить присутствие в информационном пространстве за счёт обвинений в адрес НАТО: в Москве вновь заявили, что расширение альянса представляет военную угрозу для России.

По словам министра обороны Шойгу, наращивание военного потенциала блока вблизи российских границ, а также стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, требуют "адекватного" российского ответа : в частности, планируется создать новую группировку войск на северо-западе страны и значительного повысить штатную численность российских вооруженных сил.

Глава ведомства предложил увеличить её более чем на 30% до полутора миллионов военнослужащих. Как утверждает Шойгу, это необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации".

Это уже не первый подобный анонс в этом году. Всего 3 месяца назад Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 января 2023 года численность войск должна быть увеличена на 137 тысяч человек и доведена до миллиона 150 тысяч военных, а также призвал более 300 тысяч резервистов для поддержки вторжения в Украину в рамках мобилизации, вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе.

Эксперты вашингтонского Института изучения войны (ISW) сообщили о возможной нехватке военных инструкторов в России: это отчасти объясняется тем, что многие из них были передислоцированы на территорию Украины и погибли.

В сводке Минобороны Великобритании говорится, что "вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя подготовку мобилизированных российских резервистов", при этом отмечается, что Москва не афиширует эту своеобразную "смену ролей".

По мнению британцев, в России обычно считали, что белорусские силы уступают российским, и их использование для обучения свидетельствует о "перенапряжении" военной машины РФ.

Тем не менее, по оценке американских экспертов Москве вряд ли удастся реализовать планы по наращиванию войск для участия в войне в Украине в желаемые сроки.