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Украина

"Над Белгородом сработала система ПВО"

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 Euronews
Разрушения в Авдеевке
Разрушения в Авдеевке   -   Авторское право  LIBKOS/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Жители Авдеевки в Донецкой области получают продукты и гуманитарную помощь, которую раздают волонтёры. Село в 13 км от центра Донецка постоянно подвергается обстрелам: по данным минобороны Украины, это одна из ключевых целей российский войск, наряду с расположенным севернее Бахмутом. ВСУ докладывают об отражении многочисленных атак в этом направлении.

По данным украинских властей, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в субботу в результате российского обстрела Степановки в южной части Херсонской области. Сообщается, что поражены церковь, школа, больница и центр раздачи гуманитарной помощи.

В российском Белгороде, расположенном рядом с границей, один человек погиб и по меньшей мере восемь получили ранения в результате обстрела со стороны Украины — об этом сообщили местные власти. В жилых домах выбиты стёкла, повреждены строения птицефабрики.