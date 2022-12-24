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Франция

Убийство курдов в Париже: демонстрация и новые беспорядки

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 Alexander Kazakevich
Беспорядки в районе Марэ в ходе демонстрации, организованной курдской диаспорой Парижа, 24 декабря 2022 года.
Беспорядки в районе Марэ в ходе демонстрации, организованной курдской диаспорой Парижа, 24 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Lewis Joly

Новые беспорядки в центре Парижа на следующий день после убийства трёх курдов. Сотни человек прошли от улицы д'Энгиен, где произошла стрельба, до Площади Республики, чтобы почтить память жертв, среди которых политическая активистка и курдский певец, получивший убежище во Франции.

В квартале Марэ, в нескольких метрах от площади, начались столкновения части демонстрантов с полицией. Сообщается о четырёх перевёрнутых машинах и поджогах мусорных баков.

"Нападавший уже попадал в поле зрения полиции, он вышел из тюрьмы 10 дней назад и был под надзором. Как у него в руках оказалось оружие и такое количество боеприпасов? Почему ему позволили разгуливать по Парижу и стрелять, причём именно в курдов?" – говорит участница акции.

При общении с прессой, многие манифестанты не скрывали своего гнева и требовали правосудия. В толпе были заметны флаги Рабочей партии Курдистана (РПК) и фотографии трёх активисток, убитых 10 лет назад в том же мультикультурном 10-м округе Парижа.

Курдские организации Франции связывают обе трагедии, их представители называют случившееся терактом и политическом убийством.

Очевидно, что мы являемся мишенью для Турции, для режима Эрдогана, как это было 9 января 2013 года. История повторяется: за несколько дней до десятой годовщины трагедии вновь застрелены три человека.
Ажи Полат
Представитель Курдского демократического совета Франции (CDKF)

На стихийном митинге в пятницу также высказывались обвинения в адрес Турции.

Тем не менее власти исключили версию теракта, в прокуратуре считают, что преступление было совершено на почве расизма – 69-летний подозреваемый открыто заявил об этом при задержании. 

Его содержание под стражей было продлено.