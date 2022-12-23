English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Непал

Досрочно освобождён "убийца хиппи"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Собрадж выходит из тюрьмы
Собрадж выходит из тюрьмы   -   Авторское право  Niranjan Shrestha/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Непале освобождён серийный убийца Шарль Собрадж, известный тем, что в 70-х годах убил по крайней мере 12 хиппи, путешествовавших по Юго-Восточной Азии. Он получил прозвища "Убийца бикини" и "Змей". В 1976 году его арестовали и осудили в Индии, где он провёл в тюрьме 20 лет, после чего уехал в Париж. 

Binod Joshi/AP2010
Собрадж в 2010 г.Binod Joshi/AP2010

В 2003-м Собрадж приехал в Непал, где его всё ещё разыскивали. Там его приговорили к пожизненному заключению. Однако в этом году Верховный суд Непала учёл возраст и хорошее поведение 78-летнего заключённого и решил освободить его досрочно. Сображ будет депортирован во Францию.