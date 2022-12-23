Серийного убийцу ждут во Франции

"Чувствую себя прекрасно, ищу работу. Буду судиться со многими, в том числе с государством Непал", – эти слова произнёс серийный убийца Шарль Собрадж на борту самолёта на пути во Францию после того, как его досрочно освободили из тюрьмы.

Гражданин Пятой республики Собрадж по прозвищу "Змей" отбывал два максимальных срока по 20 лет за убийство двух североамериканских туристов. С нам также связывают убийства по меньшей мере 20 человек в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Иране, Турции и Гонконге, но лишь в Катманду его признали виновным в суде.

Считается, что своим жертвам, в основном туристам, путешествующим по популярным тропам хиппи, он представлялся в качестве наркодилера или торговца драгоценностями.

BBC и Netflix совместно сняли телесериал по мотивам предполагаемых преступлений Собража.

78-летнего мужчину освободили, мотивируя это тем, что он нуждается в операции на сердце.

Ранее МИД Франции сообщил, что примет Собраджа, если получил официальное уведомление о депортации.