Главная рождественская ель Германии лишилась верхушки

Главная рождественская ёлка Германии осталась без верхушки. Экоактивисты из движения "Последнее поколение" поднялись на платформе и отрезали верхнюю часть 15-метровой ели у Бранденбургских ворот в Берлине и развернули плакат, на котором написано "Это всего лишь верхушка ели!"

Как объяснила значение демарша одна из участниц, те изменения климата, которые видны сегодня правительству Германии, — это всего лишь вершина айсберга.

Полиция не сразу прибыла на место, так как прохожие сочли акцию работой городских служб. Одетые в обычную одежду, активисты развернули свой плакат, лишь оказавшись наверху.

Движение "Последнее поколение" известно своими акциями против промышленных предприятий, а также против произведений искусства.

Две недели назад в офисах движения провели серию обысков и арестов. Активистов обвиняют в нарушении работы нефтеперерабатывающих предприятий, во вторжениях на закрытую территорию, а также в блокаде автодорог, что привело к серьезным убыткам.